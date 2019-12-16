بعد ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، بحسب ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم حوالي 664 جنيها، دون تغيير عن أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 758.8 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وعوضت خسائرها المبكرة في ظل ضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1477.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش.

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