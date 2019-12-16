شروط الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإسقاط الفوائد عن المتعثرين (مستند)

القاهرة- مصراوي:

كشف البنك المركزي عن شروط الاستفادة من مبادرة إسقاط الفوائد على الديون المتعثرة على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أعلنوا عن إطلاق مبادرة لاسقاط فوائد مديونيات الشركات، الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه.

وقال المركزي في كتاب دوري أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني بتاريخ 12 ديسمبر الجاري أن هذه المبادرة تأتي في ضوء متابعة المركزي للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف أن المبادرة تأتي تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد ورغبة في إعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي.

وحدد المركزي شروط الاستفاد من هذه المبادرة كالآتي:

1- تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.

2- رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر 2019.

3- يبدأ سريان المبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020.

4- حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:

· الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام "I- Score".

· عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.

· التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

· تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

5- تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقًا لما يقرره كل بنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.

وطالب البنك المركزي من البنوك إبلاغ العملاء الذي ينطبق عليهم المبادرة، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.

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مصادر: المركزي يطلق قريبًا مبادرة لإسقاط مديونيات الأفراد في البنوك

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