التمويل مقابل النتائج.. التنمية الصناعية تعلن عن آلية تنفيذ برنامج تنمية الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعة، في بيان اليوم الاثنين، عن ختام سلسلة من المنتديات الصناعية التى أطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك بهدف المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في خطط التطوير الصناعي بالصعيد.

واختتمت الهيئة سلسلة المنتديات في كلا من الكوثر والاحايوه وغرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين-قفط و الهو-نجع حمادي بقنا، بحسب البيان.

وأوضح غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج هو برنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى مساهمة من الحكومة المصرية.

وتابع رئيس الهيئة، أن برنامج تنمية الصعيد يتم تنفيذه من خلال آلية تمويل غير تقليدية يطلق عليها التمويل مقابل النتائج.

ويشرف على تنفيذ محاورة الصناعية فريق عمل متخصص من الهيئة ويتم عمل زيارات ميدانية وإصدار تقارير تقييمية دورية لمتابعة نتائج الأعمال ومعدلات الأداء، طبقا للجداول الزمنية وخطط التنمية المستهدفة.

ويعني ذلك إلتزام كل محافظة مستهدف بتحقيق نتائج متفق عليها أولا حتي يتم ضخ تمويل لها، بحسب غازي.

وقال غازى، إن تلك المنتديات هي مبادرة تهدف إلى إشراك مواطني المحافظة وأصحاب المصلحة من المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية في عملية التخطيط والمتابعة ودعم تنفيذ مشروعات خطط الدولة لتطوير المناطق الصناعية.

ويرتبط البرنامج بما يطلق عليها مؤشرات الصرف، وهي معايير يجب التحقق من استيفائها حتى يتم صرف التمويل وضمان تحقيق كامل الاستفادة منه لتنفيذ الخطط الاستثمارية السنوية في الترفيق، والبنية الأساسية، والخدمات، وتحديث نظم الإدارة للمناطق الصناعية المستهدفة.

ووفقا لقول غازي، فإن ضمان استجابة تلك المشروعات لاحتياجات المستثمرين، وأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الاعتبار في كافة مراحل صنع القرار المتعلق بتحديد المشروعات وتنفيذها وتشغيلها، يرسخ الشفافية ويمد جسور الثقة بين الهيئة والمستثمرين الصناعيين بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وتأتي تلك المنتديات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، بحسب رئيس الهيئة.

ويترأس اللجنة العليا لتسيير البرنامج رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظتين.

وتم إطلاق المنتديات بحضور ممثلي الهيئة والمحافظة وعدد من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى مستثمري المناطق الصناعية المذكورة، وجمعيات أهلية وشباب داخل المدن التابعة لها تلك المناطق، حيث توالت إطلاق تلك المنتديات على مدار الأيام الماضية.