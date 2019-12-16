مجلس إدارة شركة مصر الجديدة يناقش إضافة نشاط التطوير العقاري

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس إداراتها ناقش أمس إضافة نشاط التطوير العقاري للشركة.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الاثنين فإن مجلس الإدارة اجتمع أمس لمناقشة واعتماد تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط التطوير العقاري للشركة وإضافة ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاق هليوبوليس الجديدة.

وأضاف البيان أنه سيتم دعوة مجلس الإدارة مرة أخرى لاعتماد نموذج الإفصاح الخاص بتعديل وإضافة نشاط جديد للشركة وفقًا للمادة (48) من قواعد القيد والشطب.

وتعمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

وكانت الشركة إحدى 5 شركات كانت تنوي الحكومة طرح حصص إضافية منها في البورصة خلال الربع الأخير من 2018 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن الحكومة قررت تأجيل طرح هذه الحصص لحين تحسن ظروف السوق.