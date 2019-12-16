عمرو نصار يصدر قرارا باستمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف

القاهرة- مصراوي:

أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وتضمن القرار فرض رسوم بقيمة 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز، و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة، و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز، و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة، و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

ونصت المادة الثانية من القرار على عدم سريانه على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد أصدر القرار رقم 59 لسنة 2009، بشأن فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى تعديلاته بعد ذلك، حيث استمر هذا الرسم بموجب قرار وزاري يصدر سنويا انتهاءً بالقرار رقم 18 لسنة 2019، بحسب ما قالت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.

وأضافت أماني الوصال أن القرار الجديد جاء بالتنسيق والتشاور مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، ويستهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه الأصناف بالسوق المحلي، والحد من تصديرها للأسواق الخارجية.

وأضافت أنه سبق وأن طالبت وزارة الزراعة ومنتجو الثروة الحيوانية والداجنة بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار لأسعار هذه الأصناف والحد من تصديرها، حيث يمثل التصدير أهم أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي خاصة في ظل العجز في كمية الموارد العلفية المتاحة بالسوق المحلي والارتفاع المضطرد في أسعارها عالميا.

وأشارت الوصال إلى أن فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال السنوات الثلاث الماضية لتتراوح بين 200 و225 ألف طن سنويا، حيث بلغت في أول 10 أشهر من العام الجاري 197 ألف طن، كما وصلت في عام 2018 إلى 226 ألف طن، وفي عام 2017 إلى 208 آلاف طن.

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