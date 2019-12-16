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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

10:31 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04 % مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13438 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.56%، إلى مستوى 13433 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم

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