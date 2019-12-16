البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم
10:31 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.04 % مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13438 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.56%، إلى مستوى 13433 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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