"فيستفال أفنيو".. تفاصيل توسعات كايروفيستفال مول باستثمارات ملياري جنيه

كتب- عبدالقادر رمضان

دشنت مجموعة الفطيم الإماراتية، اليوم الأحد، توسعات جديدة في مشروعها "كايروفيستفال سيتي مول"، بالتجمع الخامس، تحت اسم "فيستفال أفينو"، باستثمارات 2 مليار جنيه.

ووضع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، حجر أساس المشروع، اليوم، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على افتتاح كايروفيستفال سيتي مول.

وتقام التوسعات الجديدة على مساحة 42 ألف متر مربع، وتضيف مساحات تأجيرية للمول، بحوالي 22 ألف متر، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2022.

وقال الفطيم، في بيان، بمناسبة تدشين التوسعات الجديدة، إن "حدث اليوم مهم في تاريخ استثمارات مجموعة الفطيم في مصر، وتحديدا كايرو فستيفال سيتي مول".

وأضاف أن "هذه التوسعات الجديدة تأتي كتأكيد عملي على العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات، ودليل على ثقة المجموعة في المناخ الاستثماري المصري، ورغبتها في زيادة استثماراتها في ظل نجاح تجارة التجزئة بمصر".

وقال إن ضخ استثمارات جديدة في كايروفيستفال سيتي مول، "يؤكد رؤيتنا لمصر كواحدة من الاسواق الواعدة التي شهدت طفرة اقتصادية واجتماعية هائلة على مدار السنوات الماضية، لتصبح سوق مهم لتجارة التجزئة".

وقال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول، إن "كايرو فستيفال سيتي مول"، أصبح بوابة للقاهرة الجديدة، وإنه يعتبر المركز التجاري الأكبر في مصر.

وأضاف أنه "منذ افتتاح المول في عام 2013، وحتى 2019، استطاع المول الوصول إلى أعلى نسبة توظيف، وفرت نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، و15 ألف فرصة غير مباشرة".

وقالت مجموعة الفطيم، إنها تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية لتعزيز مكانة "كايرو فستيفال سيتي مول" والمساهمة في تنمية قطاع التجزئة في مصر، وأهمها المساهمة في تحقيق انتعاشة في مجال سياحة التسوق كونها من المجالات السياحية التي تشهد طفرة متصاعدة في العالم، وذلك من خلال التعاون مع القطاع السياحي وشركات السياحية ومشغلي الطيران لتنسيق برامج جذابة للسائحين.

كما تتضمن استراتيجية "كايرو فستيفال سيتي مول" فتح مزيد من قنوات التواصل مع ممثلي كبرى العلامات التجارية المتواجدة في مصر حاليًا في "كايرو فستيفال سيتي مول" والعلامات المتوقع تقديمها في "فستيفال أفينو"، بحسب بيان من الشركة.

وقال هيثم حجار، المدير العام لكايرو فستيفال سيتي مول، إن "التوسعة الجديدة ستلبي، الطلب المستمر من تجار التجزئة على التواجد في "كايرو فستيفال سيتي مول" الذي أصبح الوجهة الأولي للتسوق في مصر للعام الثالث على التوالي، والذي جذب في عام 2019 نحو 23 مليون زائر".

وأوضح أن التوسعة الجديدة تتميز بممرات واسعة ومساحة جيدة للرؤية تشجع على استكشاف المول بالكامل، بالإضافة إلى سقف زجاجي على مساحة تبلغ 5300 متر مربع، كما توفر لزائريها خدمات أخرى، كخدمة صف السيارات لكبار الشخصيات، وشبكة الواي فاي المجاني، وخدمة Shop and drop والعديد من الخدمات التي توفر تجربة متكاملة وممتعة للزائرين.

تضم التوسعات الجديدة 80 متجرا من أكبر العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى 15 منفذًا جديدا للأطعمة والمشروبات، وتستهدف مجموعة الفطيم من إقامة "فستيفال أفينو" تحقيق قيمة مضافة جديدة للمركز التجاري الحالي.

يشمل "فستيفال أفينو" مساحات خارجية وداخلية للمطاعم المحلية والعالمية، بالإضافة إلى قاعة للمطاعم بمساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وموقف للسيارات يتسع لأكثر من ألف سيارة لتسهيل حركة الزوار ووصولهم إلى المول، وجراج إضافي لتصل مساحة صف السيارات الإجمالية 7800 سيارة.

وسيتم اتاحة مساحات كبيرة بالتوسعات الجديدة للألعاب والأنشطة الترفيهية لجميع الفئات العمرية من رواد كايرو فستيفال سيتي مول، لتقديم مفهوم جديد للترفيه في مصر، بحسب ما قاله حجار.

ويضم "فستيفال أفينو"، العديد من العلامات التجارية المعروفة والجديدة التي تظهر للمرة الأولى في مصر، المتخصصة في بيع المجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية، كتجربة لا مثيل لها في مصر ومنها Burberry، وSalvatore Ferragamo، وMoschino ZZegna، وTod’s، وOMEGA، وLe Collezione، وRed Valentino، وVersace Couture، وKarl Lagerfield، وCole Haan، وFurla، وRoberto Cavalli Sport، وFila، وNike، وغيرها الكثير.