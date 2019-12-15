البنك العقاري يسعى لتسوية مديونية متعثرة بمليار جنيه على شركة سياحية

كتبت- منال المصري:

قال مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك العقاري المصري، إن البنك يعمل حاليا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه، على إحدى الشركات السياحية.

وأضاف قمر لمصراوي، أن البنك يترقب صدور تعليمات مبادرة تسوية أوضاع المتعثرين للأشخاص الاعتبارية من البنك المركزي، بهدف الترويج لها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسهم في دعم نوعيات مختلفة من عملاء البنك، وعودتهم لنشاطهم مرة أخرى.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء قبل الماضي، عن تفاصيل مبادرة جديدة لإسقاط فوائد الديون عن المتعثرين الذي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن مبادرة إسقاط فوائد المتعثرين موجهة لكل العملاء المتعثرين سواء القطاع الصناعي أو غير الصناعي طالما تنطبق عليه الشروط.

وكان مدحت قمر، قال لمصراوي في وقت سابق من الشهر الماضي، إن البنك تمكن من إجراء تسويات لـ 42% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة في البنك منذ يونيو 2017، وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأشار قمر إلى أن حجم التسويات التي أبرمها البنك خلال العامين الماضيين بلغ 2.6 مليار جنيه، لتتراجع محفظة الديون غير المنتظمة إلى 3.5 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء بداية الشهر الجاري قرار بتعيين مدحت قمر قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، خلفا لعمرو كمال الذي تقدم بإستقالته قبل نهاية الشهر الماضي لأسباب صحية.

وعانى البنك العقاري على مدار سنوات طويلة من ارتفاع محفظة الديون غير المنتظمة، بسبب عدم جودة الدراسات الائتمانية للإقراض، وهو ما ساهم في ترشيح مدحت قمر لمنصب نائب رئيس البنك قبل توليه هذا المنصب، وكذلك اختياره لمنصب القائم بأعمال رئيس البنك نظرا لخبرته الطويلة في هذا الملف.