عبور لاند تستهدف زيادة صادراتها إلى 5 ملايين دولار في 3 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إنها تستهدف زيادة صادراتها مع التركيز على منتج العصير لتصل إلى 5 ملايين دولار خلال 3 سنوات، بحسب بيان الشركة اليوم الأحد للبورصة المصرية.

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق الأفريقية المعلنة.

وتعمل شركة عبور لاند في مجال تصنيع منتجات الألبان بما في ذلك التعبئة وبسترة الألبان السائلة والقشدة والزبدة الطبيعية وجميع أنواع الجبن الأبيض، والجبن الجاف، والجبن المطبوخ، وجميع أنواع الزبادي، بالإضافة إلى أي صناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الأيس كريم وعصائر الفاكهة الطبيعية.