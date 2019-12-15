"التجاري وفا بنك إيجيبت" يطلق قرض السيارة الملاكي الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك "التجاري وفا بنك إيجيبت"، إن البنك يخطط لإطلاق منتج قرض السيارة الملاكي في بداية 2020.

وأضاف الهاشمي في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح فرع جديد في "أرابيلا بلازا مول" بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح منتج قرض السيارة الملاكي الجديدة من خلال برامج مختلفة سواء للموظفين في القطاع العام أو الخاص أو لأصحاب المهن الحرة.

وذكر أن الحد الأقصى لقرض السيارات يصل إلى 1.5 مليون جنيه، ويقدم بفترات سداد مختلفة، وأسعار فائدة تنافسية.

وأشار الهاشمي إلى أن البنك يخطط لإطلاق "كريدت كارد" للمرأة بالتعاون مع شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية خلال شهر مارس المقبل، بهدف تحفيز المرأة.

وأوضح أن البنك سيبدأ في إطلاق شركة وفا للتأمين منتصف العام المقبل في إطار خطة البنك التوسعية في مصر.

وكان محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال لمصراوي في وقت سابق، إن الهيئة وافقت على طلب البنك إطلاق شركة تأمين في مصر.