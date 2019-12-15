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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

02:56 م الأحد 15 ديسمبر 2019
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.56% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13433 نقطة، بدعم من مشتريات المستثميرين الأجانب والعرب.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 113.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 118.8مليون جنيه،

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.51%، إلى مستوى 13358 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين عربية ومحلية.

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