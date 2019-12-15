"التجاري وفا بنك إيجيبت": إطلاق الإنترنت والموبايل بنكنج الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قال هشام السفا، العضو المنتدب لبنك "التجاري وفا بنك إيجيبت"، إن البنك يخطط لإطلاق عدد من المنتجات الرقمية خلال العام المقبل، بهدف ميكنة المدفوعات تماشيا مع خطة الدولة والبنك المركزي.

وأضاف السفا، ردا على سؤال لمصراوي على هامش افتتاح فرع جديد للبنك بأحد المراكز التجارية بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أن البنك يعتزم إطلاق خدمات الموبايل بنكنج للأفراد، وكذلك الإنترنت بنكنج للشركات الشهر المقبل، بهدف إتاحة إجراء خدمات مصرفية إلكترونيا توفيرا لوقت وجهد العملاء.

وذكر أن البنك ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية تمهيدا لإطلاق حزمة من المنتجات الرقمية المبتكرة.

ويخطط "التجاري وفا بنك إيجيبت" أيضا لإطلاق المحفظة الذكية بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، خلال الربع الأول من العام المقبل، لإتاحة الفرصة للعملاء لتسديد مستحقاتهم إلكترونيا، كما يعتزم البنك التوقيع مع شركة أخرى للدفع الإلكتروني من أجل إطلاق هذه المحفظة، وفقا لهشام السفا.

وأشار السفا إلى أن البنك يعتزم التقدم بطلب للبنك المركزي لإطلاق فرع إلكتروني، وكذلك خدمة "كيو آر كود QR Code".

وقال إن البنك يخطط أيضا لإطلاق منصة إلكترونية لإتاحة خدمة التقديم على طلب إصدار حسابات توفير إلكترونيا للعملاء.