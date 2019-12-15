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البنك التجاري وفا إيجيبت يعلن مشاركته في مبادرة تمويل القطاع الصناعي والعقاري

01:41 م الأحد 15 ديسمبر 2019
البنك التجاري وفا إيجيبت يعلن مشاركته في مبادرة تمويل القطاع الصناعي والعقاري

التجاري وفا إيجيبت

كتبت- منال المصري :

قال هشام السفا، العضو المنتدب للبنك التجاري وفا إيجيبت، إن البنك يعتزم المشاركة في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة .

وأشار خلال افتتاح فرع البنك في التجمع الخامس اليوم الأحد إلى أن مبادرات البنك المركزي تساهم في دعم هذين القطاعين مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وتشغيل أيدي عاملة.

وحول مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة أكد السفا على أن المبادرة تساهم في عودة هولاء العملاء إلى نشاطهم مرة أخرى، موضحا أن البنك لا يمتلك محفظة ديون متعثرة بهذه المبادرة نظرا لجودة المحفظة بالبنك.

البنك التجاري وفا إيجيبت هشام السفا، مبادرة تمويل القطاع الصناعي مبادرة تمويل القطاع العقاري البنك المركزي

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