تأمين وقروض سيارات.. "تنمية الصادرات" يعتزم إطلاق منتجات جديدة أول 2020

كتب- منال المصري:

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يخطط لإطلاق مجموعة من المنتجات المصرفية الجديدة بداية العام المقبل.

وأضافت ميرفت سلطان، لمصراوي، أن المنتجات المخطط إطلاقها تتمثل في التأمين البنكي، وقروض السيارات، ومحافظ كبار العملاء، والتمويل العقاري "العادي".

وذكرت أن البنك أطلق خلال العامين الماضيين مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية لأول مرة مثل القرض الشخصي، والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وبطاقات ائتمانية.

وأشارت ميرفت إلى أن البنك أطلق خلال العام الماضي مجموعة من المنتجات المصرفية الرقمية مثل الإنترنت بنكنج، والموبايل بنكنج، والمحفظة الذكية، ويجري العمل حاليا على تطويرهذه المنتجات.

ويبلغ إجمالي محفظة التجزئة ببنك تنمية الصادرات مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي تخدم 37 ألف عميل، بمعدلات نمو تزيد عن 50% في قيمة المحفظة مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب ميرفت سلطان.

وأوضحت أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من الموافقات اللازمة لتأسيس شركة التخصيم، مع إبقاء شركة ضمان الصادرات، التي تتولى رئاستها، بعمل التأمين والاستعلام، وتحصيل ديون المصدر خارجيا حتى من غير التأمين.