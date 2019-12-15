الإحصاء: 44.2% تراجعًا في معدلات الوفيات من حوادث المرور خلال 3 سنوات

القاهرة- مصراوي:

أصدر الجهــاز المركزي للتعــبئة العامــة والإحصــاء، التقرير الإحصائى الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.

وبحسب البيان، يظهر التقرير توافر 116 مؤشرًا من إجمالي 244 مؤشرًا.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030، و تتضمن 17 هدفا، و169 غاية، و244 مؤشرا تغطي الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

ويعرض البيان بعض أهداف التنمية المستدامة التي تم تحقيقها في مصر من خلال المؤشرات التالية، الهدف الخاص بخفض معدلات الوفيات.

وانخفضت معدلات الوفيات النفاسية لأقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الأحياء بحلول 2030، وتحققت هذه الغاية حيث بلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يوما بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100000 مولود حتى2017.

وتراجعت معدلات الوفيات الأطفال دون سن الخامسة لأقل من 25 حالة لكل 1000 مولود بحلول 2030، وتحققت هذه الغاية بوصول معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حتى2017.

وتراجعت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2%، بين عامي 2015 و2018.

كما انخفضت معدلات الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة خلال 2015، وإلى 12.1 حالة خلال 2018 لكل 100000 من السكان.

ووصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة نحو 96.8% خلال 2017.

ووصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء بنحو 99.7% خلال 2017.

وانخفاض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4.9% خلال 2015 إلى 8.6 % خلال 2018، وبالنسبة للإناث تراجع أيضا من 24.2% خلال 2015 إلى 21.4% خلال 2018.

وارتفع عدد ماكينات الصرف الآلي إلى 20.2 بدلا 15 ماكينة خلال عامي 2015 و2018 لكل 100000 من السكان البالغين.

وزادت نسبة الإنتاج السمكي بنحو 20% بين عامي 2015 و2017.

وارتفعت عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي بنسبة تصل 71.9% بين عامي 2013 و2017.