شنايدر إلكتريك تبحث مع الحكومة توريد أنظمة منع هدر المياه العذبة في العاصمة الجديدة والعلمين

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال وليد شتا، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، إن الشركة تبحث مع الحكومة، حاليا، توريد أنظمة لمنع هدر المياه العذبة في شبكات التوزيع بالمدن الجديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأوضح في مائدة مستديرة عقدتها الشركة مساء أمس، أن نسبة المياه العذبة المهدرة في شبكات المياه بمصر تصل إلى 30%، بسبب التسريب في وصلات وشبكات توزيع المياه.

"نحن لا نتحدث عن سوء استخدام المياه العذبة في المنازل أو المنشأت المختلفة.. ولكن التسريب في مواسير المياه.. حيث يؤدي حسب تقديراتنا إلى 30%"، بحسب ما قاله شتا.

وأوضح شتا أن نسبة الهدر في المياه العذبة بمصر لا تعد مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى، "لكن هذا الأمر له أهمية في مصر لأن المياه مورد ثمين يجب الحفاظ عليه".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بقوة مع مسألة هدر المياه، وأن الشركة في مفاوضات مع الحكومة من أجل أيجاد حلول للحد من هدر المياه.

وقال إن الشركة وردت أنظمة حديثة لمحطة تحلية المياه في الجلالة، لمنع هدر المياه العذبة، وإنها حققت نجاحا كبيرا.

وأضاف أن هذه النظم تعمل بتكنولوجيا حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أماكن تسريب المياه من أجل إصلاحها سريعا والحد من هدر المياه.