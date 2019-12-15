مصادر: المركزي يطلق قريبًا مبادرة لإسقاط مديونيات الأفراد في البنوك

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة في بنوك حكومية لمصراوي إن المركزي يخطط لإطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونيات المتعثرين من الأفراد بداية من يناير المقبل وذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أعلنوا عن إطلاق مبادرة لاسقاط مديونيات الشركات فقط الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه.

وبحسب المصادر المصرفية فإن البنك المركزي خاطب البنوك لإرسال تقارير تفصيلية عن عدد الأفراد المتعثرين وحجم مديونياتهم بكل بنك لوضع الشروط اللازمة قبل إطلاق المبادرة.

وقالت المصادر إن المبادرة الجديدة للأفراد تضم حوافز جاذبة مثل إسقاط هوامش الفوائد على العميل بنسبة 100% بشرط سداد 30% من إجمالي أصل المديونية.

وكان المركزي أطلق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد والشركات في 8 بنوك حكومية بداية من يونيو 2018 ولكن لم تفلح المبادرة في جذب العملاء على إجراء تسويات حتى تم إيقافها في ديسمبر الماضي في البنوك، باستثناء البنك الزراعي المصري الذي تم مدها إلى نوفمبر المقبل نظرا للإقبال العملاء بالبنك على إجراء تسويات.

ووفقًا للمصادر فإن المبادرة الجديدة تلزم البنوك بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة على العميل بمجرد إجراء التسوية وكذلك رفع اسم العميل من قوائم الحظر السلبية في أي سكور دون ذكر معلومة أنه عميل مبادرة.

وكانت المبادرة السابقة تشترط على العميل سداد 100% من أصل الدين لإسقاط الفوائد ورفع اسمه من القوائم السلبية من أي سكور مع ذكر معلومة تاريخية لمدة 3 سنوات بأنه عميل مبادرة.