نائب العضو المنتدب لكريدي أجريكول: مؤتمر لدعم الاقتصاد المصري العام المقبل (حوار)

-سنشارك في مبادرتي البنك المركزي لتمويل الإسكان المتوسط والمصانع

-ندرس إطلاق شركة للتأجير التمويلي في المرحلة المقبلة

-11.5% ارتفاعًا في صافي أرباح البنك خلال أول 9 أشهر من العام

حوار- منال المصري:

يعتزم بنك كريدي أجريكول مصر، عقد مؤتمر العام المقبل لدعم الاقتصاد المصري، بحسب ما ذكره، ولي الدين لطفي، نائب العضو النتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.

وقال في حوار مع مصراوي إن البنك يعتزم المشاركة في مبادرتي البنك المركزي للإسكان متوسط وتمويل المصانع، مشيرًا إلى أن البنك يدرس إطلاق شركة للتأجير التمويلي في المرحلة المقبلة.

وأضاف لطفي أن البنك حقق صافي ربح بلغ 1.86 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بمعدل نمو 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وإلى نص الحوار:

هل لديكم خطة الاستثمارية لإنشاء شركات تابعة للبنك؟

حاليًا ليس لدينا استثمارات مباشرة في الشركات ونركز بشدة على دورنا الرئيسي المتمثل في الإقراض والفائض من الإقراض يتم توجيه للاستثمار في أدوات الدين بشكل محدود، ولكننا ندرس إطلاق شركة للتأجير التمويلي في المرحلة المقبلة.

هل هناك مباحثات مع مستثمرين فرنسيين لضخ استثمارات في مصر أو المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية؟

بصفة عامة توجد مباحثات طول الوقت مع المستثمرين ويتم مقابلتهم وتحديد اجتماعات مع جهات حكومية مختلفة، ومن أهم القطاعات التي ينظر لها المستثمرين في مصر قطاع الغاز والبترول والطرق والإنفاق والتجزئة المصرفية حسب خطة الدولة، ولمسنا زيادة الثقة من المستثمرين في الاقتصاد المصري بقوة، وذلك مع نمو المؤشرات الاقتصاية التي تساعد على دخول شريحة جديدة من المستثمرين وخاصة مع استمرار تحسن المؤشرات مثل تراجع عجز الموازنة، والبطالة، ونمو الاحتياطي النقدي.

ونعتزم في بداية العام القادم عقد موتمر الأول من نوعه لدعم الاقتصاد المصري، بحضور خبرات عالمية لتناول فرص الاستثمار في مصر، ونتمني يكون على أعلى مستوى.

ماذا عن رأي البنك في مبادرات البنك المركزي ومشاركته فيها؟

يعتزم البنك المشاركة في مبادرتي البنك المركزي للإسكان متوسط وتمويل المصانع، بفائدة %10 في ظل قدرة هذه المبادرات على دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية، بينما مبادرة إسقاط مديونيات المتعثرين لا يوجد لدينا عملاء تنطبق عليهم هذه المبادرة.

كم حجم تمويلات البنك في المشروعات متناهية الصغر وعدد الجمعيات التي يتعاون معها البنك؟

نتعاون مع 15 شركة وجمعية في التمويل متناهي الصغر ونعمل على التوسع في تمويل هذه المشروعات عبر الجمعيات المتخصصة، باعتبارهم الأفضل في الوصول لهولاء الأفراد.

وماذا عن مشاركة البنك في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول للنسبة المستهدفة؟

أجرى البنك مناقشات مع البنك المركزي بشأن نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحددة بـ 20% من إجمالي محفظة القروض بالبنك، حيث لم نصل إلى النسبة المطلوبة، وكلما ارتفعت قيمة محفظة الائتمان، ترتفع القيمة المطلوبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنخفض نسبتها من إجمالي محفظة القروض.

ولدينا 7 آلاف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقدم لهم باقة من الخدمات المصرفية التمويلية وغير التمويلية.

ماذا عن دور البنك في ميكنة المدفوعات والمشاركة في منظومة الدفع الوطنية كارت ميزة؟

يواصل البنك التوسع في ميكنة المدفوعات وإطلاق منتجات مصرفية حيث نعتبر من أكثر البنوك تقدما في هذا المجال، فنسبة 33% من إجمالي قاعدة العملاء يستخدمون الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها مصرفه عبر عدة قنوات رقمية.

ونجح البنك في إجراء مليون معاملة مصرفية عبر القنوات الإلكترونية خلال العام الجاري، ليتماشى مع تطلعات وطموحات البنك في التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية بالفروع.

وتم إطلاق قاعدة متكاملة من الخدمات الرقمية Banki By Credit Agricole ، تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على تداول النقد.

أما على مستوى منظومة الدفع الوطنية فجميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك تتوافق حاليا مع كارت ميزة في السحب والإيداع، وندرس إمكانية إصدار كارت ميزة.

ونستهدف تنشيط 100 ألف محفظة إلكترونية خلال العام القادم، وزيادة نسبة المعاملات الإلكترونية من إجمالي معاملات البنك لنحو 50% خلال 2021 حيث شهدت زيادة بنسبة 25% في مجمل معاملات البنك بالعام الجاري، مقابل انخفاض بنسبة 10% في المعاملات التقليدية من خلال الفروع، ما يشير إلى زيادة اعتماد العملاء على القنوات الإلكترونية.

ما عدد النوادي التي يتعامل معها البنك لميكنة العضوية؟

أصدرنا 95 ألف بطاقة يمثلون قاعدة أعضاء نادي سبورتنج، يتم استخدامها لدخول النادي، كما يمكن استخدامها في دفع قيمة المشتريات، كما أن البنك يعتزم تكرار التجربة مع نادي الصيد المصري فرع الدقي، حيث تم التعاقد مؤخرا لتحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات كريدي أجريكول مسبقة الدفع، نظرًا لأن عدد أعضاء النادي يبلغ 250 ألف عضو.

ما أهم القطاعات التي يركز البنك على تمويلها؟

ننظر إلى جميع القطاعات ونعمل على تمويلها وأهمها الكهرباء والبنية التحتية والغاز ونشارك في تمويل الإنشاءات بالعاصمة الإدارية وكذلك التوريدات، وندرس حاليا إقامة مقر للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحاليًا يبلغ معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لدى البنك 67%، وهو ما يعكس حرص ورغبة البنك على تمويل الاقتصاد الحقيقي الذي يلعب دورا رئيسيا في عمليات التنمية، بينما معدل توظيف القروض إلى الودائع بالعملتين المحلية بكريدي أجريكول يبلغ حوالي 57% وهو أيضا من أعلى معدلات التوظيف بالسوق المصرفية المصرية، وتستهدف خطة البنك تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 11% في محفظة القروض العام القادم.

هل خفض سعر الفائدة أكثر من مرة أثر على أرباح البنك أو استثماراته في أدوات الدين؟

لم تتاثر أرباح البنك أو استثمارتنا في أدوات الدين بخفض الفائدة، وذلك لتراجع مخاطر الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الناشئة مما يجعلها محط أنظار المستثمرين.

وتمكن البنك من تحقيق صافي ربح بلغ 1.86 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بمعدل نمو 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأظهرت نتائج الأعمال استمرار تحسن معدلات التكلفة إلى الدخل مسجلة 27.6٪، وسجل العائد على الأصول 4.4٪، بينما سجل العائد على حقوق الملكية نسبة 46.9٪، وحققت نسبة كفاية رأس المال معدلا قويا بلغ 19.36٪.