مصدر: وفد من الإمارات يبحث مع صندوق مصر السيادي مجالات الاستثمار المشترك

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في الصندوق السيادي لمصر "ثراء" إن وفدًا رفيع المستوى من شركة أبو ظبي التنموية القابضة يزور مصر الأسبوع الجاري لعقد اجتماعات مع صندوق مصر السيادي لبحث فرص مجالات الاستثمار في مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي شهدوا منتصف الشهر الماضي، إطلاق منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة (القابضة)، وصندوق مصر السيادي.

وقال المصدر لمصراوي إنه سيتم عقد اجتماع بين أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ووفد من شركة أبو ظبي بحضور مستثمريين إماراتيين لبحث مجالات الاستثمار.

وأوضح المصدر أن الإمارات تترقب تقديم صندوق مصر السيادي عروض مختلفة في مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعة والزراعة والعقارات والسياحة، مشيرًا إلى أن الإمارات تنظر إلى مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار.

وتهدف الشراكة إلى تأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة، أو صناديق متخصصة، أو أدوات استثمارية للاستثمار في قطاعات عدة، أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجدّدة والتكنولوجيا والأغذية، إضافة إلى العقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها.

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، قال في تصريحات صحفية سابقة إن الصندوق يستهدف نقل ملكية أصول ضمن المرحلة الأولى تصل إلى ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه، تتنوع بين نقل ملكية أو حقوق انتفاع أو عقود استشارية وإدارة.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.