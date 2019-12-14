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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

02:03 م السبت 14 ديسمبر 2019
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

أسعار الذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بشكل طفيف مقارنة بأسعاره أمس، بحسب ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 663 جنيهًا مقابل 662 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568.2 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 757.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5304 جنيهات.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أمس مع بقاء حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477.45 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي ثلاثة أشهر.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب السوق المحلي نادي نجيب غرفة القاهرة التجاري

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