3 بنوك حكومية تخفض سعر الفائدة على القرض الشخصي

كتبت- منال المصري:

قررت البنوك العامة خفض الفائدة على القرض الشخصي بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% تزامنا مع خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير بالبنوك.

وجاء قرار البنوك بخفض الفائدة على القرض تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 26 ديسمبر الجاري، لبحث سعر الفائدة، مع ترقب حول إقدام المركزي على خفض جديد لسعر الفائدة أو تثبيتها.

ويستحوذ القرض الشخصي بين البنوك على النسبة الأكبر من إجمالي تمويلات محفظة قروض الأفراد في كل بنك وخاصة بين شريحة الموظفين بالقطاعي العام والخاص.

وتتنافس البنوك على تقديم القرض الشخصي تحت برامج مختلفة سواء برنامج خاص بالموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن والأعمال الحرة، وبضمان الأوعية الادخارية.

ويتمثل الاختلاف بين برنامج القرض الشخصي من برنامج إلى آخر وبين بنك إلى آخر في سعر الفائدة التي تمثل العنصر الرئيسي في المنافسة بين البنوك، وتتباين نسبة الفائدة بين عميل وآخر حسب نوع الضمانة المقدمة للبنك أي من خلال تحويل الراتب أو تحويل القسط.

وتشترط البنوك بصفة عامة تكويد الشركة بالبنك قبل الموافقة على إقراض الموظف، أي إدراجها بالبنك واكتمال تقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الشركة.

ويعرض مصراوي في التقرير التالي شروط وتفاصيل الحصول على قرض شخصي في 3 بنوك حكومية وهم البنك الأهلي ومصر والقاهرة كالتالي:

-1البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.75 % إلى 20%.

قيمة القرض: يصل لميلون جنيه كحد أقصى.

الحد الأقصى لسداد القرض: يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس القادم.

سن العميل: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

2- بنك مصر:

نسبة الفائدة : تتراوح بين 17.75% إلى 20.5% وتتباين الفائدة سواء كان القرض للموظفين أو مهن حرة وكذلك حسب تحويل الراتب أو القسط.

قيمة القرض: يصل لمليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد: تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين %1 إلى 3% من إجمالي قيمة القرض حسب نوع وظيفة المقترض.

السن: يتراوح 21 إلى 65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه في حال تحويل الراتب وألفي جنيه دون تحويل الراتب.

3- بنك القاهرة:

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 19% إلى 29% حسب تحويل الراتب والمهنة.

فترة سداد: تصل إلى 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: تبلغ 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى.

الدخل الشهري: لا يقل عن 300 جنيه شهريًا.