تراجع سمك المكرونة.. أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة اليوم السبت بسوق الجملة في العبور، فيما استقرت أسعار معظم المأكولات البحرية، مقارنة بأسعارها أمس.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 50 60 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، ليتراوح اليوم بين 23 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وبقى سعر الكابوريا مستقرًا بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.