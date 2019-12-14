تكنو ميديا تعرض عدادها الذكي على شركات المياه في القاهرة والجيزة

كتب- علاء حجاج:

قال محمد عويضة، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو ميديا جروب، إن شركات المياه في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، أبدوا اهتمامًا كبيراً بـ "العداد الذكي" الذي عرضته الشركة خلال معرض كايرو آي سي تي 2019.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنه بحث مع مسؤولي شركات المياه في محافظات الجمهورية كيفية مساهمة "العداد الذكي" في توفير المياه وترشيد استهلاكها من خلال برمجة معينة تنفذها الشركة بالتعاون مع معامل Orange Lab.

وأوضح أن البرنامج الذى يعمل به العداد "BacK END" قادر على اكتشاف مكان تسريب المياه إن حدث وإرسال إنذار إلى وحدة التحكم بعد دقيقة واحدة من حدوثه.

وبحسب عويضة فإن المسئولين في شركات المياه تأكدوا من قدرتهم على متابعة نظام الإيرادات ومشاكل المشتركين من مكاتبهم لحظة بلحظة باستخدام العداد الذكي الذي ابتكرته الشركة.

وقال عويضة إن التكنولوجيا المستخدمة به قادرة على كشف أى سرقة للمياه في لحظتها وتوجيه إنذار بذلك إلى وحدة التحكم، كما أنه يضمن تحصيل قيمة إستهلاك المياه مقدماً.

وذكر عويضة أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بـ"العداد الذكي" في مجال المياه لما تعانيه مصر من فقر مائي بجانب تحدي أزمة سد النهضة رغم أننا نًصنع عدادات كهرباء وغاز أيضاً".

شركة تكنو ميديا جروب، تأسست عام ١٩٩٢، كأحد أهم الشركات العاملة في تكنولوجيا (القياس والتحكم) وتتعاون الشركة مع كبرى الشركات فى هذا المجال على مستوى العالم مثل شلمبرجير و أترون وسيمنز وهالما وأورانج.

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