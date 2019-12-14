تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة مع بداية الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.5 و 3.5 جنيه وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 جنيهات و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

برتقال سكري بين 1.5 و 2.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.