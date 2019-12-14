تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة مع بداية الأسبوع
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس.
وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.5 و 3.5 جنيه وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه.
البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه.
البصل بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه.
الملوخية بين 4 جنيهات و4.5 جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
برتقال سكري بين 1.5 و 2.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 2 و3 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
جوافة بين 5 و 7 جنيهات.
رمان بين 4 و 8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
-
352
-
351
-
311
-
157
-
103
-
82
-
72
-
57
-
52
-
44
-
44
-
37
-
34
-
34