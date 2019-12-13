أسعار الذهب بمصر في 2020.. زيادة مرهونة بالدولار والمعدن الأصفر

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت توقعات عدد من تجار الذهب وخبراء الاستثمار، تحدث إليهم مصراوي، حول أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال العام الجديد.

وتوقع بعض التجار ارتفاع الأسعار وسط توقعات عالمية بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا، بينما يرى البعض الآخر عدم وضوح الرؤية ووجود حالة الضبابية بشأن التوترات التجارية الراهنة بين الصين والولايات المتحدة لتحديد اتجاه الذهب نحو الصعود أم العكس.

وربط الخبراء والتجار، أيضًا سعر الذهب خلال العام المقبل، بحركة سعر الدولار أمام الجنيه في 2020، حيث أن استقرار أو تراجع الدولار يقلل من أثر ارتفاعات الأسعار العالمية للذهب، وعلى العكس حال زيادة سعر العملة الأجنبية.

توقعات بالزيادة

توقع ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال العام الجديد.

وقال فرج، إنه توقع أن يخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الـ 700 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 662 جنيها.

وبرر فرج، توقعاته بارتفاع أسعار الذهب السوق المحلي، بالتوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين، التي تساهم بشكل كبير في اتجاه الذهب بالسوق العالمي للذهب، وهو ما يدفع السعر المحلي نحو الصعود.

كما توقع فرج، أن يصل سعر الأوقية بالسوق العالمي إلى نحو 1500 دولارا.

ويتوافق هذا التوقع مع توقعات بنك الاستثمار جولدمان ساكس بشأن أسعار الذهب العالمية خلال العام المقبل، متوقعا أن يصل سعر الأوقية عالميا إلى 1600 دولارا في 2020.

وقال البنك، الاثنين الماضي، إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب نحو 14% منذ بداية 2019 متجها لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2010، حيث سجل السعر الفوري لأوقية في أول جلسة من العام 2019، عند 1282.60 دولارا، بحسب وكالة بلومبرج.

توقعات مرهونة بالدولار

بينما يرى رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه لا يمكن وضع توقعات لأسعار الذهب في السوق المحلي للعام الجديد.

وقال العباسي لمصراوي، إن سعر الذهب في مصر يتم تحديده بناءً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى السعر العالمي للذهب في البورصات الدولية.

وأوضح العباسي، أن "سعر الذهب في السوق المحلي يتأثر بسعر صرف الدولار، ولا يمكننا الإجزام بأن سعر الدولار سيرتفع أم سينخفض العام المقبل بالإضافة إلى أن السعر العالمي للذهب يتحدد وفقا للأحداث السياسية الخارجية".

لكنه على المدى الطويل يمكن توقع أن أسعار الذهب في السوق المحلي ستتجه للصعود، بحسب العباسي.

ويتوقع بنك الاستثمار بلتون، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا، وأن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار.

ويقول أيمن أبو هند، مدير إدارة الاستثمار بشركة “كارتل” كابيتال للاستثمار المباشر، إنه لا يمكن الحكم على اتجاه الذهب في السوق المحلي نحو الصعود أو العكس خلال العام الجديد، في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية في الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأضاف :"في حالة حدوث الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني ستهدأ التوترات وسيحافظ الذهب على نفس مستوياته العام الجاري، مع وجود حركات بسيطة معتادة في البورصات العالمية، أما إذا استمرت التوترات التجارية سيساهم ذلك زيادة أسعار الذهب عالميا وبالتالي في مصر".

وتوقع أبو هند، أن يحدث ارتفاع في بداية العام الجديد ولكن هذا الارتفاع طبيعي يحدث مع بداية العام الجديد.