تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والخيار في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار البصل والفلفل الرومي البلدي والملوخية اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.5 و 3.5 جنيه بتراجع 25 قرشا عن الجمعة الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه بتراجع جنيه، بينما سجل سعر كيلو الملوخية بين 4 جنيهات و4.5 جنيه بزيادة 150 قرشا عن الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.5 جنيه بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و 6.5 جنيه بتراجع جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 4 جنيهات و4.5 جنيه بزيادة 150 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

برتقال سكري بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات.

رمان بين 4 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.