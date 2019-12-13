أسعار السمك في أسبوع: تراجع المكرونة السويسي وارتفاع البوري

القاهرة – مصراوي:

هبط سعر السمك المكرونة في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر السمك البوري والكابوريا في المقابل.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، استقرت أسعار سمك البلطي، اليوم الجمعة، عند نفس مستوى أسعار الجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 30 جنيها ليترواح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيهات، بانخفاض 20 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 4 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، ليتراوح اليوم بين 23 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع