معيط: استراتيجية متكاملة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، إنه لابد من وضع استراتيجية متكاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام آليات تقنية متطورة، تناسب كل الشرائح المستهدفة.

وأضاف الوزير اجتماع على هامش جولته الميدانية لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب بالقرية الذكية، الذى تتم إدارته بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، أن ذلك يأتي لضمان بناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين وكل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن ذلك يُسهم فى مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، ورصد مشاكله بشكل فورى، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاته وتحليلها؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة أطروحاته إلى قرارات وإجراءات تنفيذية، تستهدف التيسير على الممولين، خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى مصر الرقمية.

وقال إن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، تنطلق من الإيمان الكامل بضرورة إرساء دعائم المعرفة الضريبية وعدم الاعتماد على أسلوب «رد الفعل»، بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإرساء العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي.

بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن مركز اتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، بما يُسهم فى جودة التخطيط الاستراتيجي، ومن ثم لابد أن يخضع هذا المركز للتطوير المستمر بمراعاة الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية.