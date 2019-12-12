تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بالتعاملات الصباحية، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.