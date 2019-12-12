معرض "فوود أفريكا" يختتم أعمال نسخته الخامسة بمشاركة واسعة من الشركات الغذائية

القاهرة- مصراوي:

اختتم المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" نسخته الخامسة، أمس الأربعاء، والذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من الشركات الغذائية، على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أعلن فوز 5 شركات بجوائز الابتكار في مجال الصناعات الغذائية، خلال ختام فعاليات معرضى "فوود أفريكا" و"باك بروسيس".

وقالت بسنت فؤاد، مديرة الشئون الخارجية في شركة جهينة، إن الشركة شاركت هذا العام في المعرض من أجل دعم قطاع الصناعات الغذائية، وتبادل الخبرات مع الشركات، وعرض أخر التطورات التي توصلت لها الشركة في تصميم العبوات الخاصة بمنتجاتها في قظاعي الألبان والعصائر.

وأشارت إلى أهمية المعرض في دعم الصادرات المصرية، حيث تمثل الصادرات 6% من مبيعات الشركة، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد من خلال تحسين المنتج المحلي، وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية.

وكان معرض فوود أفريكا تمكن في العام الماضي من استقطاب نحو 320 عارضاً يمثلون 28 دولة، كما تم تنظيم 6 مناطق عرض مختلفة لعدد من الدولة المشاركة، وقام بزيارة المعرض نحو 14 ألف زائر وحضر أكثر من ألف شخص الجلسات والحلقات النقاشية المختلفة التي تم تنظيمها.