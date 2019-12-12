جولة تفقدية لوزير البترول ووفد من البرلمان بحقل ظهر للغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا وزير البترول، المحطة البرية لحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، يرافقه وفد برلماني يضم سليمان وهدان وكيل البرلمان، وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، وعدد من قيادات ورؤساء شركات البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

واستمع الحضور إلى شرح من الوزير حول تطور مشروع الحقل، والذي حقق أرقاما قياسية حيث تبلغ قدرته الإنتاجية حاليا حوالي 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، والنتائج الاقتصادية والاستراتيجية التي ترتبت على النجاح في تنفيذ المشروع، الذي ساهم إلى جانب مشروعات الإنتاج الكبرى بالبحر المتوسط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير، بحسب البيان.

كما استعرض الملا التحديات التي واجهها قطاع البترول، مضيفا أن أهم التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الدعم، والحاجة لتطوير البنية الأساسية.

وقدم الوزير شرحا حول رؤية ومحاور استراتيجية قطاع البترول التي نجحت في تحقيق هذه الإنجازات، وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، فضلاً عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وفقا للبيان.

وأشار إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وأضاف الملا أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية وهي معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.

وأوضح، خلال الجولة، أوجه الإنفاق الرئيسية الجاري العمل عليها لتفعيل استراتيجية الوزارة والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة، فضلاً عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت.

كما تشمل أيضا التوسع في تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلي ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلي في المشروعات البترولية، واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أشاد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة للاقتصاد المصري والمواطن، بالإضافة إلى استمرارها في تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين والمساهمة بإيجابية في تحقيق خطط التنمية بالدولة.