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هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب

01:55 م الخميس 12 ديسمبر 2019
هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب

هشام طلعت مصطفى

القاهرة – مصراوي:

افتتحت مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، مكتب الشهر العقاري بالرحاب، بحسب بيان من الشركة.

وحضلا الافتتاح، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، والمستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، نيابة عن وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتوفير كافة الخدمات لسكان الرحاب.ش

كما يأتي افتتاح مكتب الشهر العقاري في إطار سعي وزارة العدل إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة للسكان بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كافة الإجراءات.

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