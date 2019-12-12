أسعار الذهب بمصر ترتفع لأول مرة في أسبوع خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر، للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، لتزيد 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك للمرة الأولى خلال أسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 659 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 567 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 757 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب العالمية في الجلسة السابقة 1% إلى أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر الجاري، وذلك قبل أن تنخفض اليوم بنسبة طفيفة 0.1%، لتصل إلى 1473.81 دولار للأوقية، في المعاملات الفورية، بحسب وكالة رويترز.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب خلال جلسة أمس بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير وألمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.

ولكن ترقب المستثمرين معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع، أدى إلى استقرار أسعار الذهب نسبيا خلال تعاملات اليوم، وفقا للوكالة.