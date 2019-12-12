أسعار النفط تصعد بقعل الزيادة المفاجئة في مخزون الخام الأمريكي

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزا في الإمدادات العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 64 دولارا للبرميل، بعدما نزلت 1%، أمس الأربعاء، بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 58.88 دولار للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أمس الأربعاء، إنها تتوقع عجزا بسيطا في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحا مما كان متوقعا في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.

والتنبؤ المعدل لأوبك يمثل خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة، ولكن المخزونات الأمريكية في ارتفاع.

وزادت مخزونات الخام الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع بأكثر من 800 ألف برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 2.8 مليون برميل، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

وصعدت أيضا مخزونات المنتجات البترولية إذ زادت مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بما يزيد قليلا عن أربعة ملايين برميل، وكلتاهما ارتفعت بأكثر من مثلي التوقعات.