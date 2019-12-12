ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 44 و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وتراجع سعر البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 23 و25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وانخقض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتاروح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيه.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.