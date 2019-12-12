أسعار الذهب العالمية تستقر بعد صعودها لأعلى مستوى في أسبوع

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على سلع صينية في مطلع الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1473.81 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1478.40 دولار للأوقية.

ويُعتبر الذهب عادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه، اليوم الخميس، لبحث الرسوم الجمركية المزمع تطبيقها في 15 ديسمبر الجاري على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريبا.

وصعد الذهب في الجلسة السابقة 1% إلى أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر الجاري، بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير وألمح إلى أن تكاليف الإقراض لن تتغير في المدى القريب.