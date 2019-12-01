الرئيس التنفيذي لايتيدا: صادرات قطاع التكنولوجيا وصلت لـ 750 مليون دولار في 2019 (حوار)

- سنوقع اتفاقيات مع شركات عالمية خلال "كايرو آي سي تي" لتأسيس مراكز لهم في مصر

- خلقنا 9 آلاف فرصة عمل خلال 2019، وخرجنا 16 شركة ناشئة في برنامج الحضانات التكنولوجية

كتب-علاء حجاج:

قالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"إن الهيئة ساهمت خلال 2019 في خلق 9 آلاف فرصة عمل جديدة وتدريب 16.5 ألف متدرب.

وأضافت هالة الجوهري في حوار مع مصراوي بمناسبة افتتاح معرض "كايرو آي سي تي" أن الهيئة ستوقع اتفاقيات مع شركات عالمية بشأن تأسيس مراكز تميز لها في مصر.

وبحسب الجوهري فإن صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ارتفعت هذا العام إلى 750 مليون دولار بزيادة 15% عن العام الماضي.

وإلى نص الحوار:

ما حجم صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

بلغ حجم صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات ومنها برامج السوفت وخدمات التعهيد والاستشارات خلال العام الحالي 750 مليون دولار بزيادة 15% عن 2018.

ما محاور استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجية الهيئة تتضمن التركيز على 5 محاور هي تنمية الصادرات الرقمية ودعم منظومة التحول الرقمي في مصر ووضع منظومة متكاملة لتنمية الصادرات البشرية فضلا عن تحفيز الإبداع وريادة الأعمال وأخيرا تهيئة بيئة الأعمال.

قررت الهيئة تغيير الشعار الخاص بها، فلماذا هذه الخطوة؟ وما الذي يرمز له الشعار الجديد؟

الهيئة قررت تغيير الشعار الخاص بها ( اللوجو ) بواسطة فريق عملها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الحكومة الرقمية وبمناسبة مرور 15 عاما على إنشاء الهيئة.

ويتضمن اللوجو الجديد 4 ألوان أولها الأزرق ويشير إلى الثقة والعمل على فتح أسواق جديدة، والأخضر، يرمز إلى النمو وذلك من خلال تنمية السوق المحلي والشركات العاملة فيه والأحمر يقصد به التحفيز، من خلال تحفيز الإبداع والابتكار والبحث والتطوير، أما الرمادي يعني التوازن وهو يشير إلى موازنة الهيئة بين الأهداف الثلاثة المذكورة في الألوان السابقة.

كيف تقيس الهيئة أداء سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر؟

الهيئة وضعت 5 مؤشرات لمتابعة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر وهم معدل زيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل إضافية للكوادر المصرية سنوياً، وتوفير كوادر مدربة إضافية سنوياً، ومعدل لزيادة عدد الشركات الناشئة سنوياً، وكذلك حجم الاستثمارات الداعمة للشركات الناشئة.

ما نتائج جهود ايتيدا خلال العام الجاري؟

ايتيدا ساهمت خلال 2019 في خلق 9 آلاف فرصة عمل جديدة وتدريب 16.5 ألف متدرب.

وتلقت الشركات التكنولوجيا الناشئة المصرية استثمارات من صناديق استثمار ورأسمال مخاطر منذ 2016 وحتى الآن وصلت إلى 180 مليون دولار، منهم 65 مليون دولار خلال العام الجاري.

ونجحت ايتيدا في تخريج 16 شركة ناشئة في برنامج الحضانات التكنولوجية، من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال واستقبال 22 أخرى، وأكثر من 30% من القوى العاملة في قطاع تكنولوجيا خلال الـ 15 عاما الماضية تم تدريبهم بواسطة الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع 70 اتفاقية تعاون مع أكثر من 45 مستثمرًا أجنبيًا من الشركات، وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة، ودعم 400 رائد أعمال واحتضان 450 شركة ناشئة على مدار السنوات الماضية، وبلغ حجم دعم برنامج الصادرات المصرية Export It نحو 350 مليون جنيه منذ بداية البرنامج فى عام 2009.

ما تفاصيل مشاركتكم هذا العام في معرض كايرو آي سي تي؟

تشارك الهيئة في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي العام الحالي من خلال جناحين على مساحة 1400 متر مربع عبر 6 أقسام تحت شعار "مصر الرقمية "، وسيتم أيضا تنظيم عدد كبير من الفعاليات وورش العمل وجلسات توعوية بالتكنولوجيات البازغة للرأي العام، وكذلك طرح عدد من مسابقات رواد الأعمال والمطورين، وتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية بشأن تأسيس مراكز تميز لها في مصر.

ما موقف خطط التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية بمصر؟

التوسع في مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة أصبح مسئولية القطاع الخاص بالشراكة مع شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية والتي تشارك الهيئة في رأسمالها.

ويعتبر مشروع المناطق التكنولوجية أحد الركائز الاستراتيجية لخدمة أهداف التنمية على مستوى الدولة بشكل عام من خلال تحفيز ورعاية الإبداع، وتوفر بيئة مثالية للحاضنات التكنولوجية، ومراكز بناء القدرات وتوطين التكنولوجيا، كما يعمل على خلق فرص عمل للشباب المصري بالمحافظات، ويخدم المشروع بشكل خاص محاور العمل الخاصة بوزارة الاتصالات والهيئة لتنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات وبالأخص قطاعي التعهيد وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

مصر من الدول المتميزة في صناعة التعهيد عالميًا.. هل لديكم خطط لتنميتها؟

صناعة خدمات التعهيد على رأس أولويات الهيئة إذ يعمل بالنشاط نحو 215 ألف موظف ومن المتوقع زيادة العدد إلى 240 ألف في 2020 وفق تقديرات مؤسسة الأبحاث التسويقية " IDC "، وتوجد أكثر من 100 دولة تحصل على تلك الخدمات من مصر بأكثر من 20 لغة.

وتحتل مصر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طبقا لتقرير (ايه تي كيرني) مقارنة بالدول التي تقدم تلك الخدمات، وتأتي بين أفضل 9 مواقع عالمية تخدم الأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر) للمرة الثالثة على التوالي.

وتعمل الهيئة على زيادة حصة مصر من السوق العالمي لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها والبالغة حاليا 16%.

ومصر تستحق تلك المكانة بجدارة إذ تمتلك كل المؤهلات التي تضعها ضمن أهم المقاصد الرئيسية والمفضلة لموفري تلك الخدمات على مستوى العالم سواء من وفرة المهارات الرقمية أو تكلفة الأعمال وهو مجموعة من المزايا التنافسية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا أو في دول شمال وغرب أوروبا.

ونستهدف تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وكذلك تصميم وتصنيع الإلكترونيات من خلال تمكين عمليات البحث والتطوير وتحفيز الإبداع.