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إعمار مصر تتعاقد مع أرابتك لإنشاء مشروع سكني بالساحل الشمالي بتكلفة 1.6 مليار جنيه

04:32 م الأحد 01 ديسمبر 2019
إعمار مصر تتعاقد مع أرابتك لإنشاء مشروع سكني بالساحل الشمالي بتكلفة 1.6 مليار جنيه

شركة إعمار مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة إعمار مصر، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنها تعاقدت مع شركة أرابتك للإنشاءات لإنشاء مجتمع عمراني جديد "القرية اليونانية" بالساحل الشمالي.

ويتكون المجتمع العمراني الجديد من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكني، و7 بانجلوز "بيت من طابق واحد" في مشروع مراسي بالساحل الشمالي.

وأضافت الشركة في البيان، أن أعمال المشروع ستبدأ على الفور وتستمر 26 شهرا، بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه.

شركة أرابتك للإنشاءات هي إحدى الشركات التابعة لمجوعة أرابتك القابضة "شركة مساهمة إماراتية" ومتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر، وتعود ملكيتها إلى شركة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.

إعمار مصر مشروع سكني البورصة شركة أرابتك

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