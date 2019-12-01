شركة "سيليكون "21 تخطط لإطلاق منصة إلكترونية لبيع كاميرات المراقبة

كتب- علاء حجاج:

قال حازم شرباص، رئيس مجلس إدارة شركة سيليكون 21 المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية ووكيل منتجات كانون وسيسكو بمصر، إن الشركة تخطط لإطلاق منصة إلكترونية لبيع منتجات كاميرات المراقبة وحلول السوفت وير للشبكات بالاتفاق مع شركة سيسكو العالمية لحلول الاتصالات.

وأضاف في حوار مع مصراوي بمناسبة معرض "كايرو آي سي تي 2019" أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك في مشروع مدينة العلمين الجديدة.

وتستهدف الشركة التركيز على التوسعات الخارجية خلال الفترة المقبلة وخاصة في دولتي ليبيا والسودان.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى شركتكم أهمية معرض كايرو أي سي تي؟

المشاركة فى معرض كايرو أي سي تي هذا العام تعد من الفرص المتميزة، وتهدف إلى توصيل رسالة لجميع الزائرين أن الشركة تقدم خدمات قيمة مضافة متكاملة لعملائها، والمعرض يعتبر مظلة تجمع العاملين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وباقي القطاعات تحت سقف واحد، وتقدم الشركة حلولا جديدة للعلامات التجارية الموجودة في السوق المصري.

ما أبرز محاور خططكم للعام المقبل؟

نستهدف التركيز خلال العام المقبل على توفير الحلول التكنولوجية والبرمجيات الخاصة بالحلول الأمنية للشبكات والحلول الأمنية لكاميرات المراقبة، كما نعمل حاليا مع إحدى الشركاء المتخصصة في برمجيات التأمين لتقديم حلول أمنية تكنولوجية متكاملة.

وتضم الشركة نحو 400 موظف، ويعمل تحت مظلتها 4 كيانات أخرى، وتعتزم التوسع بخدماتها داخل دولتي ليبيا والسودان العام المقبل عن طريق فروع وموزعين.

وستركز استراتيجية سيليكون للعام الجديد على التوسع في الدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كذلك سنركز على المشاركة في تنفيذ المشروعات للقطاع الحكومي وذلك بالاستعانة بشركائنا من الموزعين والذي يصل عددهم إلى 20 موزعًا بمختلف المحافظات.

ونخطط لإطلاق منصة إلكترونية لبيع منتجات كاميرات المراقبة وحلول السوفت وير للشبكات بالاتفاق مع شركة سيسكو العالمية لحلول الاتصالات.

ما حصتكم السوقية من الخدمات التي تقدمها الشركة؟

بشكل عام نستحوذ على نسبه مرتفعه من سوق الشبكات للقطاع الحكومي بالشراكة مع شركة سيسكو وترتفع هذه النسبه عام بعد عام وخاصة في القطاع الخاص.

أما بالنسبة لمبيعات منتجات كانون تصل حصتنا السوقية إلى 68% بمعدل نمو 22% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

كما استحوذت الشركة كوكيل أيضا على 45% من مبيعات كانون في السوق المحلي من الطابعات العريضة خلال عام 2018.

بالنسبة لمنتجات كانون ما خططكم لها في العام الجديد؟

سنركز على 3 محاور رئيسية خلال العام المقبل وهي زيادة حجم الأعمال من ماكينات الطباعة الرقمية الكبيرة والطابعات العريضة من خلال تغطية كافة الشرائح السعرية.

ونعتزم التوسع في أسواق وسط وشرق أفريقيا ( دول الكوميسا ) بدعم من الاتفاقات التجارية معها.

هل هناك مشروعات تنفذها الشركة مع الحكومة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها؟

تعمل الشركة حاليا على تنفيذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك في مشروع مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى في قطاعات أخري منها البنوك والفنادق والاتصالات.

كيف ترى أثر تراجع الدولار على السوق؟

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك ساهم في تراجع بعض أسعار المنتجات بالإضافة إلى تنشيط حركة المبيعات في السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي.