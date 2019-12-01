تنظيم الاتصالات يدرس بيع خطوط المحمول باستخدام بصمة الإصبع

كتب- علاء حجاج:

قال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس تفعيل نظام بيع خطوط المحمول الجديدة باستخدام بصمة العميل.

وأضاف في حوار لمصراوي بمناسبة معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي 2019"، أن الجهاز يعمل على التأكد من تنقية قواعد بيانات المشتركين شهريا للحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر.

وتبيع شركات الاتصالات حاليًا خطوط المحمول عن طريق بطاقة الرقم القومي للعميل، للتأكد من صفة صاحب الخط.

وأكد عبد الواحد أن الجهاز يراجع جهود الشركات في تدقيق بيانات أصحاب الخطوط ولكنه لا يقوم بالاطلاع على البيانات لدى شركات المحمول، لأنه ليس من حقه قانونا، بحسب وصفه.

وعن اعتراض بعض الشركات على طرق قياسات جودة خدمات الاتصالات، قال إن اعتراض المشغلين على قياسات تقارير جودة الجهاز أمر منطقي خاصة وأن رخص الاتصالات السابقة لم تحدد معايير الجودة بدقة حتى طرح رخصة تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G في 2017.

وكان وزير الاتصالات افتتح في يوليو الماضي المركز القومي لقياس جودة خدمات الاتصالات باستثمارات 50 مليون جنيه، وتم الاستعانة بشركة Rohde&Schwarz الألمانية في تنفيذ قياسات الجودة بدعم من خبراتها بدول أخرى منها بريطانيا وإيطاليا والبحرين والسعودية ونيجيريا.

وقال عبد الواحد إن تغريم شركتي "we" و"فودافون" خلال الفترة الماضية يستهدف تحسين جودة الخدمة، موضحا أن فرض الغرامة جاء بسبب الانقطاع المفاجئ للخدمة وليس بسبب تقارير جودة الخدمة التي يصدرها الجهاز شهريا.

وفرض جهاز تنظيم الاتصالات منذ أسابيع غرامة 10 ملايين جنيه على فودافون و12 مليون على WE بسبب قطع الخدمة عن العملاء دون سابق إنذار وعوضت الشركتين العملاء.

وقال عبد الواحد إن 20% من عملاء شركات المحمول الأربعة يستخدمون تكنولوجيا 4G، مشيرا إلى أن العميل لن يشعر بفارق كبير في الخدمة بدون طرح تطبيقات تمس حياته اليومية.

وتابع "وضع مصر في خدمات نقل البيانات عبر المحمول ليس سيئا"، مؤكدا أن الشركات تجاوزت الأهداف الموضوعة في نشر تكنولوجيا الجيل الرابع".

وقال إن الجهاز طرح مناقصة على شركات المحمول لتغطية بعض طرق الصعيد بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.

وعن مشاركة الجهاز في معرض كايرو آي سي تي هذا العام، قال عبد الواحد إنه سيتم التركيز على عرض طرق قياس جودة خدمات الاتصالات في 81 منطقة على مستوى الجمهورية بواسطة السيارات المتنقلة مقارنة بنحو 40 منطقة تقريبا قبل عام.

كما يهدف الجهاز لتوعية بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وآليات التقدم بشكوى رسمية إلى المرفق.

واستبعد عبد الواحد فكرة زيادة ترقيم المحمول ليكون 12 رقما، مؤكدا أن الترقيم الحالي يكفي حتى مليار خط محمول.

وعن تصريحات الرئيس السيسي في منتدى أفريقيا للاستثمار بشأن إنشاء 20 ألف برج محمول، أكد أن من المتوقع إنشاء شركة متخصصة في مجال تدشين أبراج المحمول تتقدم للحصول على رخصة من الجهاز للوفاء بهذا المطلب.

يذكر أن السيسي طالب عمرو طلعت وزير الاتصالات بتدشين 20 ألف برج للمحمول خلال عام بدلا من 10 أعوام.

وبحسب عبد الواحد، فإن المرفق لعب دورًا استشاريا في إطلاق قمر الصناعي المصري الجديد "طيبة 1" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، والتنسيق مع الجانب الفرنسي في الجوانب الفنية وتحديد المدارات الخاصة به.

وأوضح عبد الواحد أن الجهاز يبحث حاليا مع الشركة المسئولة عن إدارة وتسويق القمر تجاريا، وهي مملوكة للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ترددات خدمات الاتصالات والإنترنت ومقابل الترخيص وأسعار الخدمة المقدمة للعملاء.

وأضاف أن القمر الجديد سيتيح سرعات كبيرة للإنترنت تغطي كامل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تكون عادة أعلى من تكلفة الإنترنت فائق السرعة عبر كوابل الألياف الضوئية.

وأطلقت مصر منذ أيام القمر الصناعي "طيبة 1" بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليون يورو، وسيظل في الفضاء لمدة 15 عاما.

وسيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وقال عبد الواحد إن تنظيم الاتصالات يستقبل أسبوعيا 5 آلاف شكوى عن خدمات المحمول على الخط الساخن (155) أغلبها يتعلق بدقة الفواتير، ويتم حل 98% منها.