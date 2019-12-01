البورصة تبدأ تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية، في بيان اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".

ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وأكدت إدارة البورصة، أن الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المستوفاة للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم 757 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15 مايو الماضي بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وتتضمن هذه الأوراق المالية 26 شركة تشمل القلعة للاستشارات المالية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وبالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وحديد عز، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والبنك التجاري الدولي، والمصرية للمنتجعات السياحية.

كما تتضمن القائمة شركات المصرية للاتصالات، وطلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، وإعمار مصر للتنمية، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، ومستشفى كليوباترا، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتضم القائمة أيضا الأوراق المالية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وجي بي أوتو، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات.

وقالت البورصة إن الأوراق المالية المعتد بها كضمانات لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع هي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها والواردة بالقائمتين (أ) و(ب) والمستوفاة للمعايير المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 الصادر بتاريخ الأول من نوفمبر 2018، بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة.

وأضافت: "على أن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية".