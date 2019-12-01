"أورنج مصر" تتجه لتحقيق أرباح لأول مرة في 2019 بعد سنوات من الخسارة

-شاكر: "أورنج مصر" تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه في 2020

كتب علاء حجاج :

تتجه شركة أورنج مصر للاتصالات لتحقيق الربحية بنهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ عدة سنوات منيت خلالها الشركة بخسائر متتالية.

وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن خدمات نقل البيانات "الداتا" ستمثل نصف إجمالي إيرادات الشركة خلال العام المقبل مقابل 40% من إيرادات العام الحالي.

وأضاف شاكر، خلال جلسة مع عدد من الصحفيين بمناسبة انعقاد معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي 2019"، أن الشركة استثمرت نحو 4 مليارات جنيه في 2019، و90% من هذه الاستثمارات تم توجيهها لتحسين الشبكة وجودة الخدمة.

وتوقع شاكر استثمار نفس المبلغ خلال 2020 بعد موافقة المجموعة العالمية على الموازنة الجديدة في ديسمبر الجاري.

وكانت أن أورنج مصر حققت ايرادات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يعادل 211 مليون يورو، مقارنة بـ 195 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2018، وذلك بحسب نتائج أعمال أورنج العالمية.

وقال شاكر إن عدد مستخدمي خدمات الجيل الرابع "4G" من عملاء الشركة وصل إلى 6 ملايين مشترك وهو ما يمثل بين 45 و50% من إجمالي مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من عملاء الشركة.

وأشار إلى أن 70% من محطات المحمول التابعة لأورنج تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع حاليا.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإن استراتيجية الشركة تراهن على ثلاثة محاور هي تحسين جودة شبكة الاتصالات، والتوسع فى خدمات التحول الرقمي، وزيادة الدور المجتمعي للشركة.

وعن مشروعات الشركة في التحول الرقمي، ذكر شاكر أن الشركة دخلت في تحالف مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركتي مواصلات مصر، وفوري، بهدف تقديم خدمات تكنولوجية لتشغيل أتوبيسات كهربائية للنقل الجماعي على مستوى الجمهورية.

وستعمل الشركة على تشغيل خدمات الواي فاي بالأتوبيسات مع تنفيذ التطبيق الخاص بطلب الخدمة، والدفع عبر المحمول لقيمة الاشتراكات المخصصة للأتوبيسات من خلال تطبيق أورنج كاش، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع نحو 200 أتوبيس، على أن يبدأ تنفيذ المنظومة فعليا خلال فترة تتراوح بين 3 و6 شهور، بحسب شاكر.

وكشف عن اعتزام الشركة تفعيل اتفاقية وقعتها مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، على هامش معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي 2019" بشأن المحفظة المالية "أورنج كاش".

ووفقا للاتفاقية، سيتيح تطبيق "أورنج كاش" سداد مصروفات الجامعات والمدارس، وفواتير المياه والكهرباء والمرور كمرحلة أولى، على أن تشمل المرحلة الثانية سداد كافة المستحقات الحكومية.

وتمثل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول والدفع الالكتروني "أورنج كاش" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 10% من إجمالي إيرادات المجموعة العالمية بالمنطقة، وفقا لشاكر.

وتمثل إيرادات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أقل من 15% من إيرادات أورنج العالمية، وتساهم الشركة في نقل 40 مليار دولار أموال عبر خدمة "أورنج كاش" بأفريقيا سنويا، ما يعادل 7 إلى 8 مرات إيراداتها الناتجة عن القارة السمراء.

وعن إعادة إدراج الشركة في البورصة المصرية، قال إن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الحالي، وإن القرار خاص بالشركة الأم، مؤكدا في الوقت ذاته عدم احتياج الشركة إلى تمويلات في ضوء توافر تسهيلات ائتمانية من 8 بنوك بقيمة 7 مليارات جنيه لم يتم استخدامها بشكل كامل.

ووفقا لمجموعة أورنج، بلغ عدد عملاء أورنج مصر نحو 28.3 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 28.5 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.

من جانب آخر، تدرس أورنج مشروعين في مجال الدور المجتمعي خلال العام المقبل، الأول خاص بتوفير خدمات الإنترنت للمدارس، في حين يتركز المشروع الثاني في حلول الدفع عبر المحمول بمجال التعليم.