وفد من شركة صينية للسيارات الكهربائية يتفقد مصانع شركتي النصر والهندسية

كتبت- شيماء حفظي:

زار وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل نتائج زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين في سبتمبر الماضي، لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.

وتفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.

كما تم تفقد الوفد الصيني معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية، وفقا للبيان.

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين هذه الصناعة في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يعقد وزير قطاع الأعمال اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية، لاستعراض نتائج الزيارة، واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.