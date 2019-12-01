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اتفاقات جديدة بين الحكومة وإعمار.. والعبار يعد بضخ المليارات في مصر (فيديوجرافيك)

11:54 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
اتفاقات جديدة بين الحكومة وإعمار.. والعبار يعد بضخ المليارات في مصر (فيديوجرافيك)

إعمار مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة إعمار مصر للتنمية، اتفاقين مع هيئة المجتمعات العمرانية الأسبوع الماضي، بمجلس الوزراء، لإقامة مشروعين سكنيين متكاملي الخدمات، بمدينة الشيخ زايد.

وأعلن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس شركة إعمار، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اعتزامه ضخ استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات في المشروعين، مؤكدا أن هناك رغبة وسياسات حكومية واضحة وإصرارا على التشجيع المستمر للمستثمرين.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز تفاصيل الاتفاقين بين إعمار وهيئة المجتمعات العمرانية.

شركة إعمار مصر للتنمية مصر المجتمعات العمرانية بمجلس الوزراء

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