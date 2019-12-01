أبرز حدث بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن كايرو آي سي تي

القاهرة- مصراوي:

تبدأ اليوم الأحد فاعليات الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019".

ويعد المعرض هو الأبرز في مصر والشرق الأوسط لقطاع الاتصالات، ويشارك فيه آلاف من المهتمين بقطاع الاتصالات في المنطقة.

ويعرض مصراوي خلال هذه السطور 10 معلومات عن المعرض هذا العام.

1. ينظم المعرض شركة تريدفيرز إنترناشيونال، وهو الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

2. يستمر المعرض لمدة 4 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار “The Digital Experience”.

3. يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 500 شركة محلية وعالمية، فضلا عن المئات من رواد الأعمال والشركات الناشئة.

4. يضم المعرض جلسات عمل يتحدث فيها وزراء الاتصالات والنقل والمالية والبترول والكهرباء ورئيس اتحاد البنوك المصرية، هشام عز العرب.

5. تضم هذه الدورة من المعرض، المؤتمر الدولي للتعليم "LEARN-TECH MEA" الذي يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

6. تعرض وزارة الاتصالات هذا العام خلال المعرض، ما توصلت له حتى الآن من أجل التحول الرقمي.

7. تشارك هيئة البريد المصري بإطلاق عدد من الخدمات خلال المؤتمر مثل مكتب البريد الذكي، والجيل الثاني من بطاقات "إيزي باي".

8. يستضيف المعرض، مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي “PAFIX” بمشاركة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

9. تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل “Trans MEA 2018“.

10. خلال المؤتمر يعقد أول اجتماع لفريق عمل من الوزراء الأفارقة لوضع مسودة الاستراتيجية المشتركة للذكاء الاصطناعي بالقارة الأفريقية.