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أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:29 ص الأحد 01 ديسمبر 2019
أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

اسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.08 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.17 جنيه.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار

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