رئيس هيئة البريد: حصر 75% من الأصول غير المستغلة بـ 243 مليار جنيه (حوار)

-إيرادات الهيئة وصلت إلى 27 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

-نخطط لتركيب 400 ماكينة ATM جديدة خلال العام المالي الجاري

-نركز على مشروعات الهوية الرقمية لعملاء البريد خلال "كايرو آي سي تي"

كتب- علاء حجاج:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة انتهت من حصر نحو 75% من أصولها غير المستغلة وبلغت قيمتها نحو 243 مليار جنيه.

وأضاف في حوار مع مصراوي بمناسبة انطلاق معرض "كايرو آي سي تي"، أن الهيئة تمكنت من رفع إيراداتها من الخدمات والاستثمارات خلال العام المالي الماضي إلى 27 مليار جنيه.

وبحسب الصغير فإن الهيئة أطلقت كارت "إيزي باي" للخدمات خلال معرض كايرو آي سي تي العام الماضي، وبلغ عدد مستخدميه حتى الآن 2.5 مليون أغلبهم من الشباب.

ورفعت الهيئة من عدد ماكينات صراف آلي ATM في مكاتبها الرئيسية بالمحافظات، وتنوي تركيب 400 ماكينة جديدة خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام المالي الجاري، بحسب الصغير.

وإلى نص الحوار:

ما الذي حققته الهيئة القومية للبريد خلال الفترة الماضية في ظل خطط الدولة نحو التحول الرقمي؟

الهيئة حققت نتائج جيدة على كافة المستويات سواء من حيث الخدمات والحلول التي أتاحتها للمواطن أو من خلال التواجد وتمثيل مصر في المحافل الدولية وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الدول الأخرى.

وخططنا أن تكون إيرادات الهيئة المحققة من الخدمات التي تقدمها كبيرة وعدم الإكتفاء بإيراداتها من الاستثمارات.

هل تمكنتم من رفع إيرادات الخدمات؟

بالفعل الهيئة نجحت في ذلك، إذ بلغت إيرادات الخدمات التي تقدمها الهيئة بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 3 مليارات جنيه بزيادة 800 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق، وبنسبة زيادة 25%، ويرجع السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الخدمات إلى ضخ استثمارات لميكنة وتطوير المكاتب ومراكز الخدمات.

وتبلغ عدد مكاتب البريد 4 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية وهي مرتبطة من خلال شبكة موحدة ومزودة بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة.

وانتهت الهيئة من تركيب 6300 جهاز كمبيوتر في المكاتب مزود بأحدث البرامج اللازمة في مساعدة الموظف على تأدية عمله بالصورة المطلوبة.

ما الخدمات الأكثر تحقيقا للإيراد بالنسبة للبريد؟

أعلى الخدمات إيراداً كانت خدمات البريد السريع والخدمات المالية والخدمات الإلكترونية وهو الأمر الذي يؤكد تنويع مصادر الإيرادات.

تقديم خدمات جديدة يجب أن يكون قائم على بنية تحتية قوية .. فهل حدثت الهيئة من بنيتها التحتية؟

بالفعل الهيئة كانت في حاجة لتوجيه استثمارات لتطوير بنيتها التحتية التي لم يتم تحديثها منذ عام 2004 لمواكبة الخدمات التي تتيحها للعملاء.

أصبح للهيئة مركزًا رئيسيًا للمعلومات بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وهو ما انعكس على الخدمات التي تقدمها الهيئة حيث أصبحت مختلف مكاتب البريد تقدم كل الخدمات الجماهيرية تقريبا.

كم تبلغ قيمة إيرادات الهيئة؟

حققت الهيئة خلال العام المالي الماضي إيرادات بلغت نحو 27 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الذي يسبقه.

أما بالنسبة للفائض المالي المحقق خلال العام المالي المنتهي فقد بلغ 1.4 مليار جنيه.

ما حجم الإيداعات بالهيئة القومية للبريد؟

بلغت إجمالي الإيداعات 218 مليار جنيه بنهاية العام المالي مقارنة بنحو 200 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.

ما حجم الحوالات المالية الداخلية؟

الحوالات المالية داخل مصر من محافظة لأخرى وصلت لـ 1.5 مليون حوالة في الشهر، وبلغت قيمة المبالغ المحولة خلال العام المالي الماضي ما بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه.

الهيئة كانت لديها خطة لإعادة تقييم أصولها.. ما موقف هذه الخطة؟

قيمة الأصول التي تمتلكها الهيئة بلغت نحو 243 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة 18 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الذي يسبقه، وحتى الآن انتهت الهيئة من حصر 75% من هذه الأصول، وهناك بعض الأصول تم إعادة استغلالها والبعض الأخر جاري دراسة استغلاله بالشكل الأمثل ما قد يسهم في زيادة الإيرادات.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الرقم البريدي في العام الماضي.. ما موقف هذا المشروع؟

الهيئة أصبحت لديها أكبر قاعدة بيانات جغرافية في مصر، وذلك بعد العمل على تنفيذ مشروع الرقم البريدي الجديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدأنا بشكل تجريبي تفعيل الرقم البريدي في منطقة التجمع الخامس، حيث أصبح لكل 5 مباني رمزًا بريديًا مخصصًا لها.

والرقم البريدي الجديد يهدف لتوصيف كل مجموعة من المباني، وسيحدد بشكل متفرد كل مكان قابل للعنونة في مصر، وذلك في إطار منهجية تتوافق مع الحدود الإدارية للدولة، وتحقق الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الدولة.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخرا، فهل هناك نية لدى الهيئة لتخفيض سعر الفائدة على دفاتر التوفير؟

أي قرارات خاصة بتعديل سعر الفائدة تدرسها لجان متخصصة، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة، وتبلغ فائدة إيداعات البريد 9.25% حاليًا وهي الأعلى مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

خلال معرض "كايرو آي سي تي" العام الماضي أطلقت الهيئة كارت "إيزي باي" ..كيف ترى أداءه؟

عدد مستخدمي كارت "إيزي باي" بلغ حتى الآن 2.5 مليون مستخدم أغلبهم من الشباب، ويمكن استخدام بطاقات "إيزي باي" في سداد عدد من الخدمات منها مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة، وسداد المصروفات الدراسية، وخدمات التصديق القنصلي، وخدمات الأحوال المدنية، وتحديث بطاقات التموين، وحجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى الدفع عند الشراء أونلاين.

كان هناك خطة تطوير مطابع البريد، ما موقف هذه الخدمة؟

الهيئة الآن أصبح لديها مطابع متطورة تضم أحدث الأجهزة والماكينات وذلك بعد عمليات الإحلال والتجديد التي تمت مؤخراً ، وحاليا نضم أحدث مطبعة موجودة بمنطقة الشرق الأوسط.

منذ عدة أيام وقعتم اتفاقية مع هيئة البريد الموريتاني لاستخدام مركزكم اللوجيستي في التجارة الإلكترونية، فهل هناك اتفاقات مماثلة مع دول أخرى؟

بالفعل وقعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع 12 دولة لاستخدام مركزها اللوجيستي في التجارة الإلكترونية، إذ أنشأ البريد أكبر مركز تجميع لوجيستي في المنطقة "Consolidation Hub" لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتجميع وإعادة توجيه البعائث البريدية.

وخلال الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكري وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون الأمر الذي يعد تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي الذي يقوم به البريد المصري.

ماذا عن خطط الهيئة لنشر ماكينات ATM؟

الهيئة ركبت 354 ماكينة صراف آلي ATM في مكاتبها الرئيسية بالمحافظات في إطار خطط النمذجة والتطوير التي تنتهجها، وتنوي الهيئة تركيب 400 ماكينة جديدة خلال الأشهر المقبلة وقبل نهاية العام المالي الجاري، على أن يتم تركيب الماكينات الجديدة في أماكن متفرقة وليس في مكاتب البريد فقط وذلك لتلبية احتياجات العملاء.

ما حجم استثمارات الهيئة في أذون الخزانة؟

استثمرت الهيئة القومية للبريد 57 مليار جنيه في أذون الخزانة وهو استثمار آمن.

ما موقف استثماركم في شركة اتصالات مصر؟

استثماراتنا في شركة اتصالات مصر من الاستثمارات الناجحة التي لا نفكر في التخارج منها نهائياً، وتمكنا من الحصول على أرباح بقيمة 65 مليون جنيه خلال السنوات الماضية، ومن المفترض أن يتم توزيع أرباحًا أخرى على المساهمين خلال الفترة المقبلة.

ما الذي ستعرضه الهيئة خلال معرض كايرو آي سي تي؟

سنركز خلال مشاركتنا هذا العام في المعرض، على عرض مشروعات الهوية الرقمية لعملاء البريد وكذلك الخدمات الإلكترونية والذكية.