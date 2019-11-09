4 سلع وخدمات قادت التضخم الشهري للارتفاع.. فما هي؟ (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

دفعت زيادة تكلفة التعليم خلال شهر أكتوبر الماضي، التضخم الشهري، للعودة للارتفاع بعد تراجع على مدار شهرين.

وارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 1% مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيان صحفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وكان معدل التضخم الشهري قد تراجع خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقادت أسعار 4 سلع وخدمات التضخم الشهري للعودة للارتفاع مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك السلع التي قادت التضخم الشهري للارتفاع خلال شهر أكتوبر، ونسبة ارتفاع كل سلعة، كما يرصد السلع التي انخفضت أسعارها خلال نفس الشهر.

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