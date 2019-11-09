لماذا تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى له منذ عام 2000؟

كتبت- ياسمين سليم:

انخفض معدل التضخم السنوي إلى أقل معدل له منذ عام 2000، بحسب ما قاله خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمصراوي.

وقال بيان صحفي لجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت إن معدل التضخم السنوي تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي.

وقال خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمصراوي إن معدل التضخم السنوي سجل أقل معدل له منذ عام 2000.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي فإن قسم الطعام والشراب قاد التضخم السنوي للتراجع، بعدما انخفض 6.3%.

وعزا الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 17.2% وانخفاض أسعار الطماطم بنسبة 37% والبطاطس بنسبة 22.8%.

كما انخفضت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، بسبب تراجع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 7.3%، ومجموعة الدواجن بنسبة 16.4%.

وبحسب رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، لمصراوي، فإن معدل التضخم السنوي للحضر انخفض إلى 3.1% وهو أقل قليلاً عن توقعاتنا البالغة 3.5%.

وتوقعت رضوى أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، تأثرًا بتراجع معدل التضخم.

وكان المركزي خفض الفائدة بواقع 2.5% على مرتين على التوالي بواقع 1.5% في اجتماع شهر أغسطس الماضي، و1% في اجتماع شهر نوفمبر الماضي، تأثرًا بتراجع معدل التضخم.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وكان معدل التضخم السنوي انخفض في شهري مارس وأبريل الماضيين، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

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