900 ألف جنيه غرامة لإحدى شركات إبادة الحشرات بسبب رسائل المحمول المزعجة

كتب- علاء حجاج:

قال بيان من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن المحكمة الاقتصادية غرمت شركة لإبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه، لإرسالها رسائل مزعجة لمستخدمي المحمول.

وبحسب البيان اليوم السبت فإن شرطة الاتصالات ضبطت أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، لصالح إحدى شركات إبادة الحشرات وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية.

ويعد هذا أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم ببلاغ ضد إحدى شركات ابادة الحشرات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

وقال مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن الجهاز مستمر في تعقب الشركات المخالفة للقانون، وان الجهاز قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة ارسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانوناً وتعمد ازعاج المواطنين.

وأضاف أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في تلك القضايا وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر أمام المحكمة الشهر المقبل.